Kütahya'da geri manevra yapan çekici işçi servisine çarptı, 8 kişi yaralandı

Kütahya'da geri manevra yapan çekici işçi servisine çarptı, 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya OSB 10. Sokak'ta ekskavatör yüklü çekici, geri manevra yaptığı sırada işçi servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada yaralanan servis sürücüsü ile 7 işçi Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kütahya'da çekici ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kütahya OSB 10. Sokak'ta Y.B. yönetimindeki ekskavatör yüklü 43 ACH 170 plakalı çekici, geri manevra yaptığı sırada caddeden geçen O.E. idaresindeki 43 S 0003 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada yaralanan servis sürücüsü O.E. ile araçtaki 7 işçi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.