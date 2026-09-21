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Kütahya'da geri manevra yapan çekici işçi servisine çarptı, 8 kişi yaralandı

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Kütahya OSB 10. Sokak'ta ekskavatör yüklü çekici, geri manevra yaptığı sırada işçi servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada yaralanan servis sürücüsü ile 7 işçi Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da çekici ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kütahya OSB 10. Sokak'ta Y.B. yönetimindeki ekskavatör yüklü 43 ACH 170 plakalı çekici, geri manevra yaptığı sırada caddeden geçen O.E. idaresindeki 43 S 0003 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada yaralanan servis sürücüsü O.E. ile araçtaki 7 işçi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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