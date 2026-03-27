Kütahya'da Genç Sada Hafızlık Yarışması bölge finalleri yapıldı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Genç Sada Hafızlık Yarışması 3. Bölge Finalleri, Kütahya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Genç Sada Hafızlık Yarışması 3. Bölge Finalleri, Kütahya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya, Ege ve Akdeniz bölgelerinden 11 ilin finalistleri katıldı.

Afyonkarahisar, Aydın, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan gelen genç hafızlar, bölge birinciliği için ter döktü.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler, jüri üyelerinin gözetiminde hafızlık birikimlerini ve kıraat becerilerini sergiledi.

Katılımcıların performansları, seçici kurul tarafından dikkatle değerlendirildi.

Programın ardından konuşan Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, bu tür organizasyonların gençlerin yetişmesindeki rolüne dikkat çekti.

Yılmaz, "Öğrencilerimizin sadece akademik başarıları değil, manevi gelişimleri de bizler için büyük önem taşıyor. Bu yarışmalar, değerler eğitimi açısından gençlerimize çok kıymetli katkılar sunuyor." dedi.

Yarışmada, İmam Hatip Ortaokulu kategorisinde Afyonkarahisar Erkmen İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muharrem Ufkum Koç, Anadolu İmam Hatip Lisesi kategorisinde ise İzmir Aliağa Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ahmed Hac İbrahim birinci oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Özarslan, Yılmaz, Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
