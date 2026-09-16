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Kütahya'da firari hükümlü kardeşinin kimliğiyle yakalandı

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Kütahya'da hakkında 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kardeşinin kimliğiyle yakalandı.

Kütahya'da hakkında 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kardeşinin kimliğiyle yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında R.Ö. adına kimlik ibraz eden kişinin gerçekte K.Ö. olduğu ve 10 Aralık 2024'ten bu yana arandığı belirlendi.

Karşılıksız çek suçundan 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 117 milyon lira adli para cezasının bulunduğu tespit edilen, ayrıca 62 suçtan aranan hükümlü K.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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