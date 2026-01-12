Kütahya'da çöken ahşap evin enkazı altında kalan kişi kurtarıldı
Kütahya'nın Bölücek Mahallesi'nde eski bir ahşap evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Ümit Akgün, sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, Akgün'ü hastaneye kaldırarak sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Kütahya'da 2 katlı eski ahşap evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan kişi, yaralı halde ekiplerce kurtarıldı.
Bölücek Mahallesi'nde ikamet eden Ümit Akgün (36), ailesine ait iki katlı eski ahşap evden hurda odunları çıkarmak istediği sırada çökme meydana geldi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yıkılan evin enkazı altında kaldığı belirlenen Akgün, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akgün'ün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.