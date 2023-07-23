Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı, 2 şüpheli tutuklandı
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Kütahya'da polis ekipleri tarafından dur ihtarına uymayan bir araçta uyuşturucu madde bulundu. Araçta bulunan 2 şüpheli tutuklandı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yapılan kovalamaca sonucunda araçta 50 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 4 adet sentetik ecza bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı, 2 şüpheli tutuklandı
KÜTAHYA - Kütahya'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu madde çıktı. Araçtaki 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde durumundan şüphelendikleri içerisinde 2 kişinin bulunduğu aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçtan 50 gram bonzai çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise, 4 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.