Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı, 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da polis ekipleri tarafından dur ihtarına uymayan bir araçta uyuşturucu madde bulundu. Araçta bulunan 2 şüpheli tutuklandı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yapılan kovalamaca sonucunda araçta 50 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 4 adet sentetik ecza bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.