Kütahya'da Düğün Salonundan Çıkan Çift Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
Kütahya'da düğün salonundan çıktıktan sonra otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden İmiş Tıraş'ın cenazesi Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kütahya'da düğün salonundan çıktıktan sonra el ele tutuştuğu eşiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden İmiş Tıraş (60), Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede İmiş Tıraş'ın eşi Arif Tıraş gözyaşlarına hakim olamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Altay (21) ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,