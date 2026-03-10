Kütahya'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi
Kütahya'da sürücüsü drift yaptığı gerekçesiyle 140 bin lira ceza kesilen otomobile, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından iki ay süreyle trafikten men edildi. Sürücü K.T. ise drift yapmadığını iddia etti.
Kütahya'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.
Atatürk Bulvarı'nda 06 BP 4819 plakalı otomobille drift yapıldığını gören Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, aracı takibe aldı.
Kısa sürede aracı durduran ekipler tarafından "drift" yapmaktan 140 bin lira ceza kesilen sürücü K.T'nin ehliyetine 2 ay el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.
Sürücü K.T. ise trafik ekiplerine drift yapmadığını, aracının arızalı olduğunu öne sürdü.