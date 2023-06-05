Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Emin Kavrak (39), kullandığı traktörle Gürağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda arızalanan babasına ait traktörü çekmeye çalıştı.
Bu sırada Kavrak, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavrak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel