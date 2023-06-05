Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Emin Kavrak (39), kullandığı traktörle Gürağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda arızalanan babasına ait traktörü çekmeye çalıştı.

Bu sırada Kavrak, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavrak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel

Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title