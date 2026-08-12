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Elektrikli bisiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Kütahya'nın Simav ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kuşu beldesinde Göksel Ergenç'in (52) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, tarladan döndüğü sırada evinin yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan Ergenç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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