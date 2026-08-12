Elektrikli bisiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Kütahya'nın Simav ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kuşu beldesinde Göksel Ergenç'in (52) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, tarladan döndüğü sırada evinin yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan Ergenç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.