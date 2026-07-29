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Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güney köyü yakınlarındaki Beşiktepe mevkisinde tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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