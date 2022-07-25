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Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA - Alibey Aydın - Güncel
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Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınını, havanın aydınlanmasıyla 26 helikopter ve 9 uçaklık hava gücüyle kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınını, havanın aydınlanmasıyla 26 helikopter ve 9 uçaklık hava gücüyle kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca karadan ve havadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Karadan yürütülen çalışmalara, havanın kararmasıyla gece görüşlü 2 helikopterin desteğiyle devam edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla da 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 485 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

AA / Alibey Aydın - Güncel

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