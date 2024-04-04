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Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kargılı ve Değirmisaz köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracı sevk edildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, karaçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tavşanlı İtfaiye Kütahya Çevre Acil Durum Doğa Dünya Güncel Haberler

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