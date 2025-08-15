Kütahya'da Çay Ocağında Yangın

Kütahya'da Çay Ocağında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gaybiefendi Mahallesi'nde park halindeki çay ocağı minibüsünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya'da çay ocağı olarak kullanılan bir minibüste çıkan yangın söndürüldü

Gaybiefendi Mahallesi Gaybiefendi Caddesi'nde park halinde bulunan ve sahibi öğrenilemeyen 43 UP 170 plakalı çay ocağı olarak kullanılan minibüsten dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.