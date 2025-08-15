Kütahya'da Çay Ocağında Yangın
Kütahya'nın Gaybiefendi Mahallesi'nde park halindeki çay ocağı minibüsünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gaybiefendi Mahallesi Gaybiefendi Caddesi'nde park halinde bulunan ve sahibi öğrenilemeyen 43 UP 170 plakalı çay ocağı olarak kullanılan minibüsten dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürdü.
Yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel