Kütahya'da 'Büyük Hayır ve Sünnet Şöleni'nde yaklaşık 40 bin kişiye yemek ikram edildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde 39 yıldır geleneksel olarak düzenlenen "Büyük Hayır ve Sünnet Şöleni"nde yaklaşık 40 bin kişiye yemek verildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 39 yıldır geleneksel olarak düzenlenen "Büyük Hayır ve Sünnet Şöleni"nde yaklaşık 40 bin kişiye yemek verildi.

Simav Belediyesi tarafından organize edilen hayır yemeği için bu yıl 4 buçuk ton kemiksiz et kullanıldı. Şehriye çorbası, et yemeği, bulgur pilavı ve irmik helvası, şölene katılan yaklaşık 40 bin kişiye ikram edildi. Şölende, 14 çocuk sünnet ettirildi.

Etkinlik kapsamında, yıl boyunca kaza bela ve musibetlerden korunması için ilçedeki hafızlarca Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edilerek "Çevre Hatmi" geleneği uygulandı.

Belediye Başkanı Vekili Fatih Kalay, yaptığı açıklamada, büyük hayrın bütçesinin genellikle hayırsever vatandaşların desteğiyle karşılandığını söyledi.

Etkinliğe çevre il ve ilçelerden de katılım olduğunu belirten Kalay, "Hayrımızda yarenlerimiz ve bir çok STK üyelerimiz görev alıyor. Yemek dağıtımından tutun yemek pişirilmesine kadar hepsi vatandaşların ve belediyemizin ortak çalışması ile yürütülüyor." dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer de birlik ve beraberliğin sağlandığı ve 39 yıldır aralıksız sürdürülen geleneğin bundan sonra da gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Etkinlik sonunda sünnet ettirilen 14 çocuğa protokol üyelerince altın ve bisiklet hediye edildi.