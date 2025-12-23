Haberler

Kütahya'da bir apartmanın 10'uncu katından düşen kişi öldü

Güncelleme:
Kütahya'da bir apartmanın 10'uncu katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Kütahya 75. Yıl Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'ndeki 12 katlı apartmandan bir kişinin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman önünde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede, yaşamını yitiren kişinin Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden 33 yaşındaki Samet Erkul olduğunu belirledi.
Binanın 10'uncu katındaki merdiven boşluğunda bulunan pencereden düştüğü tespit edilen Erkul'un, cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
