Kütahya'da Baba ile Oğulları Arasında Çıkan Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde baba ile 2 oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Ali Ç. hayatını kaybederken, babası ile kardeşi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarşamba köyünde sabaha karşı Ali Ç. (31), babası S.Ç. (51) ve kardeşi E.Ç. (27) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ali Ç., bıçak darbesiyle yaralandı. Evden gelen sesler üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Ali Ç.'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, baba S.Ç. ile diğer oğlu E.Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA