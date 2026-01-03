Kütahya'da Trafik Kazası: İki Yaralı
Kütahya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
C.Y.G. idaresindeki 43 AJ 016 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Şehit Üstçavuş Şekip Erdem Caddesi'nde bir otomobili sollamaya çalışırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan O.G. yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.