Kütahya'da atıl vaziyetteki park yenilendi

Kütahya'da atıl vaziyetteki park, alt ve üst yapısı yenilenerek hizmete hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Küçük Park'ın açılış töreninde yaptığı konuşmada, atıl vaziyetteki parkın tamamen yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Yapılan yenileme ve düzenleme çalışmalarıyla atıl durumda olan birçok sosyal alanın Kütahyalıların kullanımına kazandırıldığını belirten Işık, "Bu parkla birlikte şehrimizin merkezinde birçok atıl durumda olan ve maalesef adeta uyuşturucu pazarlayıcılarının mekanı haline gelmiş bu yerleri onlardan kurtarmamız gerekiyordu. Onun için hiçbir parkın çevresine duvar yapmadık. Vatandaşımız sahiplensin, esnafımız sahiplensin bu kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı, vatandaşlarımızı koruyalım düşüncesiyle çok hassas davrandık." diye konuştu.

Işık, bu güne kadar birçok metruk alanın da yapılan çalışmalarla rehabilite edilerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi.