Kütahya'da Arabuluculuk Uygulaması Başladı

Murat Tuncay : "Uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulaması başladı"

KÜTAHYA - Kütahya Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Murat Tuncay, kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulamasının başladığını söyledi.

Tuncay, yaptığı açıklamada, 1 Eylül'den itibaren iş, ticari ve tüketici uyuşmazlıkları yanında kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda, kira uyuşmazlıklarında, miras dahil mal paylaşımı ve ortaklığın giderilmesine dair uyuşmazlıklarda ve son olarak da tarımsal ürün sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda da dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

"4 milyon 600 bin dosyanın 3 milyonunda anlaşma sağlandı"

2012 yılında hayata geçirilen arabuluculuk müessesesinin, 2018 yılına kadar isteğe bağlı olarak devam ettiğine vurgu yapan Avukat arabulucu Murat Tuncay, "2018 yılında iş uyuşmazlıklarında dava açılmasından önce gidilmesi yasal olarak zorunlu hale dönüştürmek arabuluculuk, dava şartı zorunlu arabuluculuk olarak farklı bir özellik kazanmış, Adalet Bakanlığı'mızın yayınladığı istatistiklerde çözüme ulaşmada başarı oranı yüzde 60'larda olunca, 2020 yılında ticari uyuşmazlıklar ve 2021 yılında da tüketici uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale gelmiştir. Türkiye'de şimdiye kadar arabulucuların önüne gelen 4 milyon 600 bin dosyanın 3 milyonunda anlaşma sağlanarak başarı sağlanmıştır" dedi.

"Arabuluculuk Türkiye'de başarılı oldu"

Türkiye'de arabuluculuğun neden başarılı olduğu konusuna değinen arabulucu Murat Tuncay, "İlk sebep milletimizin inanç değerleri ve uzlaşı kültürüdür. Peygamberimizin önüne gelen bir uyuşmazlıkta karar vermeden önce çözümü taraflara bıraktığı, eğer taraflar anlaşamazlarsa aralarında hüküm verdiği her matsatın malumudur. Ayrıca adaletin timsali olarak bilinen Hz. Ömer'in de 'Tarafların birbirlerini dava edip mahkemeleşmeleri aralarındaki husumeti sona erdirmez, aksine daha da artırır' sözünü unutmamalıdır. Yine Anadolu'daki dede kültürü ve ahilik müessesesi de uzlaşıdaki geçmişten gelen genetik kodlarımızdandır. Sorunları yumuşaklıkla ve kardeşliğe, arkadaşlığa, komşuluğa, hemşeriliğe zarar vermeden çözmek bu aziz milletin mayasında vardır. İkinci sebep ise devletimizin yargı eylem planlarıyla bu konuya verdiği öneme binaen Adalet Bakanlığımızın gösterdiği üstün çabadır. Nasıl ki Sağlık Bakanlığı hem tabiplerle hem hastalarla diyalog halinde Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı da hem arabulucular hem de uyuşmazlığın tarafları olan vatandaşlarımızla çözüme dönük iletişim halindedir" diye konuştu.

"Arabuluculuk nedir?"

Avukat arabulucu Murat Tuncay, "Arabuluculuk, aralarında bir hukuk uyuşmazlığı olan kişilerin, tarafsız bir üçüncü kişi olarak uzman bir hukukçu olan arabulucu huzurunda, dava açılmadan önce, dava açıldıktan sonra ve hatta dava sonuçlandıktan sonra bile başvurabildikleri bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, uyuşmazlığın mahkeme dışı, hızlı ve kati bir şekilde çözülmesini hedefleyen bir usul hukuku kurumu olup yargıya göre çok daha ekonomiktir" ifadelerini kullandı.