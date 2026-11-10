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Kütahya'da ambulans personeline AFAD'dan afet ve yangın eğitimi verildi

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Kütahya'da ambulans personeline AFAD'dan afet ve yangın eğitimi verildi
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Kütahya İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeline AFAD tarafından afet ve yangın farkındalığı eğitimi verildi. Eğitimde afet öncesi önlemler, afet sırası ve sonrası davranışlar ile yangın türleri ve korunma yöntemleri anlatıldı, ardından yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Kütahya'da İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeline afet ve yangın farkındalığı eğitimi verildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen eğitimlerde afetlere karşı hazırlıklı olunması ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Programda, afet öncesinde alınabilecek önlemler, afet sırasında uygulanması gereken davranışlar ve afet sonrasındaki planlama süreçleri anlatıldı.

Katılımcılara ayrıca yangınların oluşum nedenleri, yangın türleri ve yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Teorik eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcıların yer aldığı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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