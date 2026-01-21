Haberler

Kütahya'da kaybolan Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Kütahya'nın Zafertepe Mahallesi'nde kaybolan 71 yaşındaki Alzheimer hastası Fahrettin Uçar için arama çalışmaları başlatıldı. Ailesinin ihbarı üzerine AFAD, polis ve jandarma ekipleri, Uçar'ın son görüldüğü Alayunt Mahallesi çevresinde arama yapıyor.

Zafertepe Mahallesi'nde 71 yaşındaki Alzheimer hastası Fahrettin Uçar'dan dün sabahtan beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra polis, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler arama çalışması başlattı.

Uçar'ın Alayunt Mahallesi civarındaki ormanlık alanda görüldüğü ihbarı üzerine yaklaşık 150 kişilik ekip, bölgedeki arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Uçar'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
