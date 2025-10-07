Kütahya'da Aksa Tufanı Harekatı Protestosu

Haberler

Kütahya'da, Aksa Tufanı harekatının ikinci yıl dönümünde İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen konvoyda, Gazze'deki duruma dikkat çekildi.

Kütahya'da, Aksa Tufanı harekatının ikinci yıl dönümünde, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Ziraat Mahallesi'ndeki Kent Park önünde, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, konvoy oluşturdu.

Menderes Bulvarı'na ilerleyen konvoy, tur atarak Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na geldi.

KÜSİDAP Başkan Vekili Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı harekatının üzerinden iki yıl geçtiğini ve Gazze'de halen soykırım devam ettiğini hatırlattı.

Gazze'de yaşananlar karşısında duyarsız kalınamayacağını belirten Yenipazar, şunları kaydetti:

"Dünyada ve Türkiye'de insanlar ve inananlar olarak ayaktayız, ayakta kalmaya devam edeceğiz. Bu soykırım sona erene kadar Allah'ın izniyle insanlık ayakta kalacak. Dünyanın her yerinde her geçen gün ayağa kalkanların sayısı artacak. Bugün kalabalık bir şekilde konvoy oluşturarak Gazze'ye, insanlık için yola çıkan filolarımıza desteğimizi bir kez daha göstermek istedik. Herkesin duasının Gazze ve inananlarla birlikte olduğunu biliyoruz. Bu inanç, Allah'ın izniyle yeryüzünde bu zulmü ortadan kaldıracak."

Yenipazar, bundan sonra da faaliyetlerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
