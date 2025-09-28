Haberler

Kütahya'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Bir Durum Bulunmuyor

Güncelleme:
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ve Sağlık Bakanı Memişoğlu, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletti.

Afad : AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından da depremle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin" dedi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
