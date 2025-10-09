Kütahya'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem: Vali Işın Olumsuz Bir Durum Yok Dedi

VALİ IŞIN: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından saha çalışması yapıldığını ve herhangi bir olumsuz vaka ile karşılaşılmadığını açıkladı. Vali Işın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54'de merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vaka ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun" dedi. Depremin ardından polis ve jandarma ekiplerinin depremin merkez üssü ve diğer bölgelerde araştırması sürüyor.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,