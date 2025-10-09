Haberler

Kütahya'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde gece saat 02.54'te merkez üssü Maden köyü olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12,1 kilometre olarak belirlendi. Kütahya Valisi Musa Işın, yapılan incelemelerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını duyurdu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kütahya Valisi Işın'dan açıklama

Kütahya Valisi Musa Işın, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54'te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

