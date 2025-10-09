Haberler

Kütahya'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 02.54'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.1 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
