Kütahya'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 02.54'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.1 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.