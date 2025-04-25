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Kütahya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede eğitim faaliyetlerine ara verildi, ancak yetkililer herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.

Kütahya'da saat 10.20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Simav ve Pazarlar'da eğitime ara verildi

Kütahya Valisi Musa Işın, AA muhabirine, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Işın, Simav ilçesi ve köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

Bu arada, deprem nedeniyle Pazarlar ilçesinde de eğitime ara verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel
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