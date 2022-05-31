Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 10 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntıyla ilgili AFAD'tan yapılan açıklamada ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gediz ilçesinde saat 18.45'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

OLUMSUZ BİR İHBARDA BULUNULMADI

AFAD'yan yapılan açıklamada, " Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi. Öte yandan "Geçmiş olsun Kütahya. Gediz ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasında da bulunuldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AA / Barış Gündoğan - Güncel

Kütahya Deprem AFAD Güncel Haberler

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