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Kütahya'da 3. Yaş Üniversitesi Açıldı

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü işbirliğinde 60 yaş ve üzeri kişilerin katıldığı '3. Yaş Üniversitesi'nin açılışı yapıldı. Üniversitede 3 hafta sürecek proje kapsamında kursiyerler, çini ve seramik, bahçecilik, ebru, sağlıklı yaşlanma, arıcılık, dijital okuryazarlık ve temel afet bilgisi konularda uygulamalı eğitim alacak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü işbirliğinde 60 yaş ve üzeri kişilerin katıldığı "3. Yaş Üniversitesi"nin açılışı yapıldı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, SGK İl Müdürü İsmail Sayar ile protokolü imzalamalarının ardından yaptığı konuşmada, projenin "2024 Emekliler Yılı" kapsamında hazırlandığını bildirdi.

Eğitimin önemine vurgu yapan Kızıltoprak, "Cumhuriyet kurulduğunda sadece tek bir üniversitemiz varken bugün 8 milyon öğrencisi olan, vatandaşlarının okuma yazma oranı yüzde 100'e ulaşan bir ülkeyiz. Şimdi 34 yaş üstü kadın öğrencilere Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitim hakkı tanınıyor. Bu da yaşam boyu öğrenme yolunda devletimizin sağladığı önemli olanaklardan biri." dedi.

Sayar ise 3. Yaş Üniversitesinin programa katılan 60 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından başlatılan proje kapsamında "60'ından sonra hayat" başlıklı ilk ders verildi.

Üniversitede 3 hafta sürecek proje kapsamında kursiyerler, çini ve seramik, bahçecilik, ebru, sağlıklı yaşlanma, arıcılık, dijital okuryazarlık ve temel afet bilgisi konularda uygulamalı eğitim alacak.

Kaynak: AA / Güncel

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