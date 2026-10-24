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Kütahya'da 20 metreden düşen 56 yaşındaki usta hastanede hayatını kaybetti

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Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın 20 metre yüksekliğindeki çatısından beton zemine düşerek ağır yaralanan 56 yaşındaki usta, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

HASTANEDE ÖLDÜ

Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın 20 metre yüksekliğindeki çatısından beton zemine düşerek ağır yaralanan usta Hüseyin Karadaş (56), kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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