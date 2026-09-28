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Kütahya Akkent'te otomobil park halindeki araca ve duvara çarptı, sürücü yaralandı

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Kütahya Akkent'te otomobil park halindeki araca ve duvara çarptı, sürücü yaralandı
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Kütahya Akkent Mahallesi'nde bir otomobil, park halindeki araca ve bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da park halindeki araca ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ACH 703 plakalı otomobil, Akkent Mahallesi Barış Pınarı Caddesi'nde önce park halindeki bir otomobile, ardından bahçe duvarına çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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