Kütahya 112 Müdürü Yiğit, 2026'nın ilk 8 ayında yaklaşık 359 bin çağrı geldiğini söyledi

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Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, 2026 yılının ilk 8 ayında merkeze yaklaşık 359 bin çağrı geldiğini söyledi.

Yiğit, yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

Yılın ilk 8 ayındaki verilere ilişkin bilgi veren Yiğit, merkeze yaklaşık 359 bin çağrı ulaştığını ifade ederek, çağrıların yüzde 53'ünün gerçek vakalardan oluştuğunu kaydetti.

Vatandaşların zaman zaman danışma ve bilgi alma amacıyla da 112'yi aradığını aktaran Yiğit, bu çağrıların vaka kaydı oluşturulmadığı için istatistiklerde asılsız veya gereksiz çağrı kategorisinde değerlendirilebildiğini kaydetti.

Kütahya'da 112'nin bilinirlik oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirten Yiğit, bu oranı yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yiğit, vatandaşların 112'yi 7 gün 24 saat ulaşılabilen güvenilir bir merkez olarak gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız danışma veya bilgi alma amacıyla da ilk olarak bizi arıyor. Hastane randevusu gibi talepler için arandığında vaka kaydı açılmadığından bu aramalar istatistik olarak 'asılsız/gereksiz' kategorisine girse de Kütahya'da kötü niyetli ve asılsız arama oranı yüzde 10 ila yüzde 15'i geçmiyor."

Merkezde SMS, Web İhbar, Engelsiz 112 ve e-Call sistemlerinin aktif olarak kullanıldığını belirten Yiğit, İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan "Hayat 112 Acil" mobil uygulamasının önemine dikkati çekti.

Yiğit, vatandaşlardan uygulamayı cep telefonlarına indirmelerini isteyerek, "Bakanlığımızın en son hizmete sunduğu 'Hayat 112 Acil' mobil uygulamasını çok önemsiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu uygulamayı cep telefonlarına indirmelerini rica ediyoruz. Yeni teknolojilerle vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığını artırmak için tanıtım çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA