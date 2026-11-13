Kushner, Rusya ve Ukrayna'nın Avrupalıların masaya alınmasında mutabık olduğunu dedi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptıkları görüşmelerin ardından iki tarafın, müzakerelerin ilerleyen aşamalarında Avrupalı müttefiklerin masaya alınması konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Trump'ın Barış Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Moskova'da Putin, Dublin'de Zelenskiy ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Kushner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Kushner, açıklamada, "(Rusya ve Ukrayna) Her iki taraf da şu anda müzakerelerin gelecek aşamasında Avrupalı ortaklarımızın da masaya dahil edilmesi konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Avrupalıların da masada olmasının, Ukrayna ile Rusya arasındaki toprak sorunlarının yanı sıra savaş sonrası Avrupa'daki daha geniş kapsamlı güvenlik düzenlemelerinin ele alınmasını sağlayacağını belirten Kushner, "Çatışmalara kalıcı bir son vermek için, gelecekteki çatışma riskini azaltacak muteber güvenlik garantileri, çatışma önleme mekanizmaları ve karşılıklı gerilimi azaltma taahhütleri gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA