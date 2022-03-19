Kuşadası'nda Ukraynalılardan 'Mariupol' tepkisi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Mariupol'deki tiyatro binasının Rusya tarafından bombalanmasını protesto etti. Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, "Rusya çocukları ve sivilleri öldürmeye devam ediyor. Tiyatro binasının enkazında kalan kişileri kurtarma çalışmaları Rus askerler tarafından engelleniyor" dedi.

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sığınak olarak kullanılan tiyatro binası, 16 Mart'ta Rusya tarafından bombalandı. Mariupol Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamada, saldırı esnasında binada çocuklarla birlikte yaklaşık bin kişinin olduğu belirtildi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Kaya Şavkay Meydanı'nda toplanıp saldırıya tepki gösterdi. Ellerinde İngilizce, Rusça, Ukraynaca ve Türkçe dövizler taşıyan grup, önce ülkelerinde hayatını kaybeden asker ve siviller için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Ukrayna Ulusal Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Ukraynalılara sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşları da destek verdi.