Haberler

Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı'na yanaşan 4 kruvaziyerden 11 bin 811 turist indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı'na yanaşan 4 kruvaziyerden 11 bin 811 turist indi
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na 4 kruvaziyer yanaştı ve gemilerden 11 bin 811 turist indi. Turistlerin bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi, bazıları ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyerle 11 bin 811 turist geldi.

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey of the Seas" ve "Carnival Legend" ile İtalya bayraklı "Aida Blu" ve Marshall Adaları bayraklı "Allura" isimli 4 kruvaziyer yanaştı.

Gemilerden 11 bin 811 turist indi.

Turistlerin bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni gezdi. Bazı yolcular ise kent merkezini gezip alışveriş yapmayı tercih etti.

Kaynak: AA
Kastamonu'da 10 evin zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı

Bir evde başladı, 10 evi vurdu! Yangın kontrol altına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman siyasetçinin öğrenci kredisini ödemek için seçtiği yöntem ülkeyi karıştırdı

Öğrenci kredisini ödemek için seçtiği yöntem ülkeyi karıştırdı
Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın

Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın
Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı

Skandal görüntü! Erdoğan konuşurken telefonundan başını kaldırmadı
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçti
'Yöresel' diye vatandaşa yedireceklerdi, hepsi imha edildi

"Yöresel" diye vatandaşa yedireceklerdi

Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...

Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
Malatya Darende'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Malatya'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken can verdi