Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan'ın Sisam Adası'na lastik botla kaçmaya çalışan aralarında terör suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalıştıkları belirlenen ve aralarında terör suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 7 şüpheli ile bu kişilerin kaçışını sağlamak amacıyla organizatörlerle irtibat sağladıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile koordineli yürütülen çalışmalarda, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında dava dosyası bulunan M.E.Ç. ile ByLock kaydı bulunduğu belirtilen B.B.K.'nin Kuşadası'nda olduğunu tespit etti. Şüphelilerin, 10 Mayıs'ta lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya hazırlandığının belirlenmesi üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile irtibata geçildi.

Yavansu Mahallesi açıklarında durdurulan lastik bottaki B.B.K., kızı Z.A.K., M.E.Ç., çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtilen M.A. ile O.Ö., botu kullanan M.Ü. ve Suriye uyruklu B.E.A. yakalandı. Olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda, yurt dışına kaçmaya çalışan kişiler ile organizatörler arasında irtibat sağladıkları öne sürülen M.T., S.Ç. ve İ.Ş.Y. de Kuşadası'ndaki bir evde gözaltına alındı. Organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden botu kullanan M.Ü. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.T., S.Ç. ve İ.Ş.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökhan Bademci:

İki sene önce kuzenimin arkadaşı böyle bir şey yapıştırmış, şimdi düşünüyorum da çok riskli bir durum bu!

Haber YorumlarıAycan Özden Aslan:

Keşke bu kadar çaba Ege'deki balık popülasyonunu korumaya verseler ?? çok eğlenceli olurdu gerçekten ??

Haber YorumlarıFatih Torun:

Yazık be! Lastik botla denize çıkıyorlar, ne kadar tehlikeli bir şey! Ayrıca o zavallı hayvanlar da bu bölgede yaşıyor, insan hareketliliği onları korkutuyor! Ama yine de bu kaçak göçü engellemek gerekli tabii, düzensiz göç herkesin başına bela! Çözüm ne olacak bilemiyorum ama güvenlik güçleri iyi yapmış!

