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Kuşadası'nda Yaralı Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yusuf Aksoy (30) yüzünden yaralı olarak bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Darbedildiği değerlendirilen Aksoy'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Yusuf Aksoy (30) yüzünden yaralı olarak bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Darbedildiği değerlendirilen Aksoy'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, dün saat 02.00 sıralarında yerde bir kişinin yaralı olarak yattığını fark edenler durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralının üzerinden çıkan kimlikten isminin Yusuf Aksoy olduğu belirlendi. Durumu ağır olan Aksoy, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde yara ve kızarıklıklar bulunan Aksoy, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Darba bağlı olarak hayatını kaybettiği üzerinde durulan Aksoy'un, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yusuf Aksoy Kuşadası Otopsi Ege Yerel Haberler Güncel Haberler

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