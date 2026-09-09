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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen D.Y. ve E.A'nın adreslerine operasyon düzenledi.

Evlerdeki aramada 19 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar ve 138 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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