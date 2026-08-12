Haberler

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 6 kök skunk bitkisi, 1 bong aparatı ve 2 zıvanalı sarma kağıdı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Davutlar Mahallesi'nde bulunan bir eve dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda A.G. (22), İ.G. (27) ve Y.K. (23), gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptığı aramada; 6 kök skunk bitkisi, 1 bong aparatı ve 2 zıvanalı sarma kağıdı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan detaylarını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek
Mekke Savunma Anlaşması'nda Mısır krizi: Suudi Arabistan istemiyor

Mekke Anlaşması'nda kriz! Suudi Arabistan o ülkeyi istemiyor
'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu

'Markete gidiyorum' diyerek evden çıktı, site bahçesinde ölü bulundu
Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı kahreden haber
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı, 2 at telef oldu

Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım

Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur