Aydın'da uyuşturucu operasyonu; 25 gözaltı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kuşadası'nda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bin 102 gram kubar esrar, 8 kök kenevir, 1 iklimlendirme çadırı, 9 sentetik hap, 3 hassas terazi, 5 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 79 tabanca fişeği, 15 kurusıkı fişek, 6 uyuşturucu kullanma aparatı olan bong, 4 esrar öğütme aparatı, 5 laptop ve 2 taş kubar ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

