Aydın'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, otomobilde 170 gram metamfetamin ve 52 sentetik hap ele geçirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında bir otomobili teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, otomobili dün Kuştur mevkisinde durdurdu. Ekiplerin aramasında; 170 gram metamfetamin, 52 sentetik hap, 12 bin 700 lira para, 2 bıçak, 3 metal tepsi ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Otomobildeki F.T. (40), N.G. (39), H.Y. (30) ve H.D. (40) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. ve F.T. tutuklanırken, N.G. ve H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
