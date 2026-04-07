Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 22 kilogram kubar esrar, 12 kök Hint keneviri ve uyuşturucu satışında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyonda, İ.M. (37) ve M.Ö. (40) gözaltına alındı. Adreslerde ekiplerin aramalarında 22 kilogram kubar esrar, 12 kök Hint keneviri, 200 kenevir tohumu, iklimlendirmede kullanılan çeşitli malzemeler ve 60 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
