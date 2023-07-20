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Kuşadası'nda terlikler asfalta yapıştı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'aşırı sıcak' uyarısının ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükseldi. Yaşanan aşırı sıcakla birlikte karayollarının Nazilli pazarı yolu, Davutlar ve Güzelçamlı yoluna yaptığı asfalt erirken, vatandaşların terlikleri asfalta yapıştı. Davutlar Mahallesi'nden Kuşadası merkeze giderken Nazilli Pazarı yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, sıcaktan eriyen asfalt nedeniyle terliklerini yolda bırakmak zorunda kaldı. Terliklerin asfalta yapışması ile yolda ilginç görüntüler oluştu. Vatandaşlar, 'Karayolları ekipleri ziftin üzerine mıcır döktü ama zift eridi. Sıcaktan eriyen ziftten dolayı ayakkabı ve terliklerimiz asfalta yapıştı' diye konuştu.

Kuşadası'nda terlikler asfalta yapıştı

AYDIN - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'aşırı sıcak' uyarısının ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükseldi. Yaşanan aşırı sıcakla birlikte karayollarının Nazilli pazarı yolu, Davutlar ve Güzelçamlı yoluna yaptığı asfalt erirken, vatandaşların terlikleri asfalta yapıştı.

Davutlar Mahallesi'nden Kuşadası merkeze giderken Nazilli Pazarı yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, sıcaktan eriyen asfalt nedeniyle terliklerini yolda bırakmak zorunda kaldı. Terliklerin asfalta yapışması ile yolda ilginç görüntüler oluştu.

Vatandaşlar, "Karayolları ekipleri ziftin üzerine mıcır döktü ama zift eridi. Sıcaktan eriyen ziftten dolayı ayakkabı ve terliklerimiz asfalta yapıştı" diye konuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eşber Okayer - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuşadası Nazilli Aydın Güncel Haberler

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