Sağanak sonrası boşaltılan 4 evden hırsızlık yapan şüpheliye gözaltı

Sağanak sonrası boşaltılan 4 evden hırsızlık yapan şüpheliye gözaltı
Kuşadası'nda sağanak yağış nedeniyle boşaltılan evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen R.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sağanağın neden olduğu su baskınları nedeniyle boşaltılan 4 evden hırsızlık yaptığı belirlenen R.A. (40), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Aralık'ta ilçede etkili olan sağanakta su baskını nedeniyle boşaltılan Güzelçamlı Mahallesi'ndeki 4 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin incelemesinde, hırsızlık şüphelisinin R.A. olduğu tespit edildi. Dün operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi kaldığı evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 9 akü, boru kaynatma makinesi, inverter, 2 el arabası, çim biçme makinesi, 2 bahçe aydınlatması, 2 testere, araç yıkama makinesi, uydu alıcısı, televizyon, hidrofor, 2 araç teybi, 3 kapasitör, reaktör bobini, su pompası, 4 iskele demiri, rezervuar tertibatı, 3 elektrikli motosiklet, bisiklet, bahçe teli, su ısıtıcısı, buzdolabı, 2 elektrikli süpürge, 2 spiral makinesi, şarjlı dal budama testeresi, şarjlı lamba, 2 el testeresi, 2 orak, 3 plastik boru makası, çalı biçme makası, boru anahtarı, 3 keser, 3 balta, 2 çapa, çelik tel kesme makası, elektrik kablosu, takım çantası, 3 plastik boru, 3 helezon boru, 2 bong aparatı ve 13 kurusıkı fişek ele geçirildi.

Eşyalar jandarma tarafından sahiplerine teslim edilirken, farklı olaylarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen diğer malzemelerle ilgili inceleme başlatıldı.

R.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

