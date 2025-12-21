Haberler

SMA'lı Teoman bebeğin annesine doğum günü sürprizi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 tanısı konulan 5 aylık Teoman Çiftçi'nin annesi Yağmur Çiftçi'ye, gönüllüler tarafından apartman bahçesinde doğum günü sürprizi düzenlendi. Yağmur Çiftçi, sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 tanısı konulan 5 aylık Teoman Çiftçi'nin rahatsızlığı nedeniyle evde izole yaşayan ve dışarı çıkmayan annesi Yağmur Çiftçi'ye, gönüllüler tarafından oturdukları apartmanın bahçesinde doğum günü sürprizi yapıldı. Balkona çıkan Yağmur Çiftçi, sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı.

Kuşadası'nda yaşayan Yağmur-Enis Talha Çiftçi çiftinin 5 aylık bebekleri Teoman'a, doğduktan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinden, SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Çiftçi çifti, yaptıkları araştırmada, SMA Tip 1 hastaları için Dubai'de uygulanan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan tedavinin olduğunu öğrendi. Aile, bebekleri için 12 Eylül'de Aydın Valiliği'nin verdiği izinle yardım kampanyası başlattı. 1 milyon 817 bin dolar tutan gen tedavisi masraflarını toplama hedefiyle başlatılan kampanyada, şu ana kadar yüzde 71'e ulaşıldı. Teoman Çiftçi'nin rahatsızlığı nedeniyle evde izole yaşayan ve dışarı çıkmayan annesi Yağmur Çiftçi için apartmanın bahçesinde gönüllüler tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gönüllüler apartman bahçesinde bir araya gelerek 'Teoman'ın gücü annesinin kalbinde', 'İyi ki doğdun güzel yürekli anne', 'SMA değil, Teoman kazanacak' ve 'Yalnız değilsin, seni çok seviyoruz' yazılı pankartlar ile pasta hazırladı. Balkona çıkan Yağmur Çiftçi, sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

'ZAMANLA YARIŞIYORUZ'

Sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirten Yağmur Çiftçi, oğlunun 6 aylık olmadan ilaca ulaşması gerektiğini belirtti. Çiftçi, "Şu anda zamanla yarışıyoruz. Teoman'da 6 aydan sonra kas hasarlarının oluşma ihtimali daha da artacak. Kalıcı hasarlar oluşmadan tedaviye ulaşmasını istiyoruz. Teoman hastalıkla savaşıyor, biz de tüm Kuşadası ve Türkiye'nin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

