Kuşadası'nda Sahte İçki Operasyonu: 8 Şişe Sahte Rakı Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte rakı imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 8 şişe sahte rakı, 5 litre etil alkol ile çeşitli markalara ait boş içki şişesi ele geçirildi. Operasyonda E.H, gözaltına alındı.