Aydın'da sağanak ve dolu etkili oldu

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikmesine neden oldu. Trafiğin aksadığı noktalarda bazı araçlar su içinde kaldı. Belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgede çalışma başlattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti. Trafiğin aksadığı noktalarda bazı araçlar da suyun içinde kaldı.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünde deniz suyu bulvarla birleşti. Aydın Büyükşehir ve Kuşadası belediyeleri, olumsuzluk yaşanan bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
