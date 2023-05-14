Kuşadası'nda oyunu kullananlar sahile koştu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra Kadınlar Denizi'ne akın ederek güneşin ve denizin tadını çıkardı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra Kadınlar Denizi'ne akın ederek güneşin ve denizin tadını çıkardı. Gemiyle gelen yabancı turistler, ise çarşıda alışveriş yaptı.

Kuşadası'nda seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sabah saatlerinde itibaren sandığa gitti. Oy kullanma işlemi sürerken, oylarını kullananlar öğle saatlerinde ise hava sıcaklığının 22 dereceyi göstermesi ile Kadınlar Denizi Plajı'nda denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.