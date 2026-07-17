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Kuşadası'nda suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama

Kuşadası'nda suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
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İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik Kuşadası'nda düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanıp tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, merkezi İstanbul'da olan organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yurt dışına kaçmak amacıyla Kuşadası'na geldikleri belirlenen H.Ö (26) ve M.T (18), İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki bir evde önceki gün yakalandı. Adreste narkotik köpeği ile yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 cep telefonu, 1 bilgisayar, 7 tabanca fişeği ile 28 içi boşaltılmış sentetik hap ele geçirildi. 47 ayrı dosyadan suç kaydı olan ve hakkında 10 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ö. ile 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T, dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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