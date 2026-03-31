Kuşadası'nda bir ölü deniz kaplumbağası daha sahile vurdu; sayı 8'e çıktı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, deniz kaplumbağalarının trol ağlarına takılarak boğulması sonucu son 2 haftada 8 kaplumbağa ölü bulundu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, ölü yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Son 2 haftada trol ağlarına takılıp, boğularak ölen deniz kaplumbağası sayısı 8'e yükseldi. Bu soruna acilen çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi sahilinde, dün saat 14.30 sıralarında vatandaşlar tarafından 1 deniz kaplumbağası ölü bulundu. İhbarla bölgeye EKODOSD yetkilileri gitti. Yapılan incelemede kaplumbağanın nesli tehlike altında olan 'juvenil chelonia mydas' türü yeşil deniz kaplumbağası olduğu belirlendi. Vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan kaplumbağanın hedef dışı av olarak trol ağlarına takılıp, boğulduğu değerlendirildi. Kaplumbağadan alınan doku ve kabuk örnekleri Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderildi.

'KENDİ TÜRLERİNDE ÖNEMLİ BİREYLERİ KAYBETTİK'

Kuşadası Körfezi'nin denizel biyoçeşitlilik açısından zengin olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "İlçede trol ağları nedeniyle deniz kaplumbağaları ölmeye devam ediyor. Son bulduğumuz deniz kaplumbağası ile birlikte 2 haftada 5'i yeşil deniz kaplumbağası, 3'ü de caretta caretta olmak üzere nesli tehlike altında olan toplam 8 bireyi kaybettik. Bölgemizde bir an önce trol avcılığının yasaklanması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
